Tengs-tiltaltes tidligere psykolog: – Tenkte ikke at han kunne ha drept Tengs

Den tiltalte 52-åringen gikk mellom 1999 og 2000 i behandling hos psykolog Atle Austad. Les mer Lukk

NTB

Psykologen til mannen som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs, sier at han ikke tenkte at tiltalte kunne være en drapsmann da han hadde ham til behandling.