Ekspertgruppe: Skredet i Hennset i Heim i september ble utløst av arbeidet med E39

Et ras traff fredag 2. september et hus i Valsøyfjorden i Heim kommune i Trøndelag. En kvinne i 80-årene omkom.

Jordskredet i Hennset i Heim kommune i september ble utløst av arbeidet med ny E39, ifølge en ekspertgruppe. En kvinne i 80-årene omkom i skredet.

Utbyggingen av E39 har utilsiktet ledet vann fra en bekk og til skredområdet, ifølge rapporten. I tillegg hadde juli måned vært særdeles våt.

– Kvelden 2. september ble det i forbindelse med anleggsarbeidet flyttet masse. Dette førte til at det ble en overbelastning av skråningen med de bløte løsmassene. Disse to tingene sammen førte til at skredet ble utløst, sier Lars Andresen i Norges Geotekniske Institutt (NGI).

Han leder ekspertgruppa som har sett på årsaken til skredet.

– Her har ekspertgruppa gjort et godt og grundig arbeid. Det er viktig at vi forstår hva som skjedde, slik at vi kan lære av det for å unngå at det skjer igjen. Funnene i rapporten er også i tråd med Statens vegvesens egne vurderinger, sier prosjektdirektør Ove Nesje i Statens vegvesen, som fikk overlevert rapporten mandag.

Skredet gikk på kvelden fredag 2. september. Det var om lag 200 meter langt og 20 meter bredt. 85 år gamle Bjørg Hendset døde da raset tok huset hennes. Gravearbeidet pågikk rundt 50 meter ovenfor huset.

Kvinnen hadde besøk av slekt og venner da skredet rammet. En toåring ble innesperret i huset, men ble reddet ut etter vel tre timer.