Ett av togene som sto fast i Romeriksporten dratt ut

NTB

To passasjertog med flere hundre passasjerer sto fast i timevis i Romeriksporten mandag. Ett av dem er nå dratt ut, og det andre er i ferd med å bli hentet ut.

Feilen oppsto ved 8.30-tiden, og ved 9-tiden ble tunnelen helt stengt. Da sto to passasjertog – et Vy-tog og et flytog – fast inne i tunnelen, uten strøm.

Til Romerikes Blad , som først skrev om saken, opplyste Vy at det var rundt 500 passasjerer på deres tog som satt fast i tunnelen.

Uten strøm og toaletter

Flytoget ble hentet ut rundt 12-tiden og er tilbake på Oslo S.

– Nå er vi i ferd med å dra ut Vy-toget av tunnelen, sier Paulsen til NTB rundt klokken 12.30. Etterpå vil toget dras tilbake til Oslo S.

I mange timer var passasjerene usikre på hvor lenge de måtte bli værende i tunnelen.

– Høyttaleren virker ikke, det er stille, men ikke kaldt. Det tar lang tid og skjer veldig lite, men de ansatte holder oss oppdatert, sier Martin Ekberg til avisen. Han er en av passasjerene som satt fast i tunnelen.

Ifølge NRK var det rundt 350 passasjerer på Flytoget som gikk fra Gardermoen klokken 8. I over tre timer satt passasjerene fast uten strøm eller toaletter.

Tissetrengte og tørste

Passasjerer NRK har snakket med forteller at de var både tissetrengte og tørste. Noen var også litt engstelige.

Til NTB sa pressevakt Øystein Stavdal Paulsen i Bane Nor at planen var å få trukket togene tilbake til Oslo S, men at den ene kjøreledningen ligger over det ene toget gjorde situasjonen ekstra utfordrende.

– Det skal gjøres på en trygg måte, så det tar tid, sier Paulsen.

Mandag har det vært problemer både på Gardermobanen og Østfoldbanen. På Gardermobanen er det strømproblemer mellom Oslo S og Lillestrøm, mens det på Østfoldbanen er feil ved en sporveksel som fører til forsinkelser og innstillinger. Bane Nor opplyser at de jobber med å rette feilene.