Usikkert om Romeriksporten kan åpnes igjen i ettermiddag

Bane Nor vet ikke når Romeriksporten kan åpnes igjen etter at en kjøreledning mandag falt ned på et tog. To passasjertog ble stående i tunnelen i flere timer.

– Vi forstår veldig godt at det er ubehagelig og frustrerende for alle passasjerene, som har sittet om bord i to strømløse tog i tunnelen siden rundt 8.30, sier konserndirektør for Drift og teknologi, Sverre Kjenne, i en pressemelding ved 12.30-tiden.

Feilen oppsto da en kjøreledning falt over et tog. To passasjertog – et Vy-tog og et flytog – ble sittende fast inne i tunnelen, uten strøm. I togene satt det flere hundre passasjerer.

Ved 13.30-tiden fikk NTB opplyst at Bane Nor var i tunnelen for å se på skadeomfanget.

– Om det er store skader, vil dette arbeidet dessverre også ta tid, sier Kjenne.

Dermed er det høyst usikkert om tunnelen kan åpnes før ettermiddagsrushet starter.

– Heldigvis har vi hovedbanen

– Heldigvis har vi hovedbanen, så det kjøres tog på strekningen, de går bare ikke gjennom tunnelen, sier pressevakt Øystein Stavdal Paulsen i Bane Nor til NTB.

Vy opplyser at annenhver avgang på L1 kjører direkte Oslo S-Lillestrøm, men reisende må uansett regne med både forsinkelser og innstillinger utover ettermiddagen. De berørte toglinjene er R14, FLY1, FLY 2, R13, RE10, F6, RE11 og L1.

Mandag har det også vært problemer på Østfoldbanen. Har var det en feil på en sporveksel som førte til forsinkelser og innstillinger. Bane Nor opplyser at de jobber med å rette feilene. Her er toglinjene RE20, R22, R21 og L2 berørt.

– Var litt engstelige

Det første toget som ble hentet ut av Romeriksporten var flytoget. Det ble dratt ut i 12-tiden. I toget satt i overkant av 70 personer, som i rundt fire timer hadde sittet fast i tunnelen, uten strøm og toalett.

Passasjerer NRK har snakket med forteller at de var både tissetrengte og tørste. Noen var også litt engstelige.

På Vy-toget var det i overkant av 500 passasjerer.

– Det var utrolig deilig med frisk luft. Jeg fikk satt klaustrofobien på prøve, for å si det sånn, sier Anette Hoel til Romerikes Blad.

Da hadde hun sittet på toget i 4,5 timer.

Konserndirektør Kjenne sier at de har jobbet så raskt de kan med å få passasjerene ut av tunnelen, men at det tar tid å sikre både tog og kjøreledning når strøm er på avveie.