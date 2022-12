To tog står strømløse i Romeriksporten – tunnelen er stengt

NTB

Problemer med en kjøreledning gjør at Romeriksporten mandag formiddag er stengt. To passasjertog står fast i tunnelen, og de skal trekkes tilbake til Oslo.

– Det er problemer med en kjøreledning, sier pressevakt Øystein Stavdal Paulsen i Bane Nor til NTB klokken 9.45.

Han forteller at det er et flytog og et Vy-tog som står fast, og at disse skal trekkes tilbake til Oslo S.

Romerikes Blad , som først skrev om saken, skriver at feilen oppsto rundt klokken 8.30. Først kunne togtrafikken kjøre i redusert hastighet i det andre sporet, men ved 9-tida ble Romeriksporten helt stengt.

Tunnelen vil være stengt fram til problemene er løst.

Mandag har det vært problemer både på Gardermobanen og Østfoldbanen. På Gardermobanen er det strømproblemer mellom Oslo S og Lillestrøm, mens det på Østfoldbanen er feil ved en sporveksel som fører til forsinkelser og innstillinger. Bane Nor opplyser at de jobber med å rette feilene.