Forsinkelser preget åpningen av Follobanen

NTB

Kong Harald skrev jernbanehistorie da han mandag klippet snoren og erklærte Follobanen for åpnet. Men i Nordens lengste togtunnel var togene forsinket.

Med både kongen, statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV), statsforvalteren i Oslo og Viken og ordføreren Nordre Follo til stede ble den høytidelige åpningen foretatt på Oslo S mandag formiddag.

Over ti år og 18 millioner arbeidstimer har det tatt. Men omsider kan passasjerer i Østfold få en enklere toghverdag.

– Avgjørende

Med en toppfart på 250 kilometer i timen vil togene sørge for at reisetiden mellom Oslo og Ski blir halvert fra 22 til 11 minutter. Reisetiden blir også kortere mellom Østfoldbyene og hovedstaden.

– De elleve minuttene kan være avgjørende for at folk velger toget framfor bilen. Dette er en merkedag for toget og Norge, framholdt Støre.

– Dette er en stor dag for Oslo og hele Oslo-regionen, smilte Marianne Borgen.

– Vi ser begynnelsen på slutten på Østfoldbanens dårlige rykte, supplerte samferdselsminister Nygård.

Deretter gikk den celebre forsamlingen om bord på toget og dro til Ski for å teste den nye tunnelen.

Åtte minutter forsinket

Selv om den formelle åpningen var mandag, ble Follobanen åpnet for trafikk søndag. Imidlertid sørget en signalfeil for at togene måtte kjøre med redusert hastighet gjennom den nye tunnelen.

Også mandag førte en feil på en sporveksel til problemer på Østfoldbanen. Feilen rammet også trafikken på Follobanen.

Kong Harald og resten av følget ankom derfor Ski åtte minutter forsinket.

Prislapp: Nesten 37 milliarder

Follobanen er et av Norges største samferdselsprosjekter noensinne. Over 2.100 selskaper har bidratt i arbeidet med å lage den dobbeltsporede Blixtunnelen, som løper hele to mil under bakken – lengre enn noen annen jernbanetunnel i Norden.

Til tider har 1.000 anleggsarbeidere fra over 40 land har vært i sving – samtidig.

Prislappen for det omfattende prosjektet endte på 36,8 milliarder kroner etter flere utsettelser og budsjettsprekker.

Med Follobanen blir togkapasiteten mer enn doblet, ifølge Bane Nor. Dobbeltspor mellom byene gir dobbelt så mange avganger mellom Oslo og Ski, og også flere avganger mellom Oslo og alle byene i Østfold.

Behovet for økt kapasitet på jernbanestrekningen mellom hovedstaden og Ski meldte seg allerede på slutten av 1980-tallet. Etter mange år og rapporter startet forarbeidet med Follobanen i 2010 før hovedarbeidene hadde oppstart i 2015.