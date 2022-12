Signalfeil på Gardermobanen – forsinkelser mellom Oslo S og Lillestrøm

NTB

En signalfeil fører mandag morgen til forsinkelser i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på Gardermobanen.

Bane Nor opplyste på sine nettsider like før klokken 8 at de jobber med å rette feilen, men at de ikke vet hvor lang tid dette vil ta.

De varsler en ny oppdatering klokken 9.

Berørte toglinjer er R14, R13, R10, R12, F6, R11 og L1.

Mandag morgen er det også problemer med en sporveksel på Oslo S, noe som fører til forsinkelser og noen innstillinger på Østfoldbanen. Blant annet er trafikken på den nye Follobanen rammet.