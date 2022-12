Tiltroen til domstolene svekket etter Baneheia- og Tengs-saken

NTB

Justismordet i Baneheia-saken og gjenåpningen av Tengs-saken har trolig bidratt til at tiltroen til norske domstoler har falt det siste året.

Det var et markant fall i andelen av befolkningen som svarer at de har «svært stor tiltro» til domstolene i den siste tiltroundersøkelsen. Rundt hver femte person som var i denne gruppen i fjor, oppgir ikke lenger det samme svaret i år – tilsvarende en nedgang fra 47 til 37 prosent av deltakerne i undersøkelsen.

– Frifinnelsen i Baneheia-saken og gjenopptakelsen av Birgitte Tengs-saken kan ha hatt betydning for at færre har svært stor tiltro til oss i år, sier direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen.

Hvis man også tar med gruppen som svarer at de har ganske stor tillit til domstolene, er andelen fortsatt høy. Totalt svarer 87 prosent av de spurte at de har svært stor eller ganske stor tillit til domstolene.

I fjor var denne andelen på 90 prosent.

Domstoladministrasjonen framhever at domstolene kommer best ut i årets tiltroundersøkelse sammenlignet med politiet, regjeringen og Stortinget når det gjelder hvor mange som oppgir å ha «svært høy tiltro».

Også sammenlignet med rettsvesenet i andre land kommer Norge godt ut.

Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos for Domstoladministrasjonen. 1.009 personer har deltatt. Feilmarginen er på +/- 1-1,4 prosent.

Årets tall viser at tiltroen til alle statsmaktene faller sammenlignet med i fjor, og i særdeleshet faller den for regjeringen. I fjor svarte 77 prosent at de hadde ganske stor eller svært stor tiltro til regjeringen, mens andelen som svarer det samme nå ligger på 62 prosent, skriver Rett24.