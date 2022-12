Hillary Clinton i samtale om Afghanistan i universitetsaulaen i Oslo

NTB

USAs tidligere utenriksminister Hillary Clinton er til stede i Oslo under Nobels fredsprisforum søndag ettermiddag. Temaet er Afghanistans fremtid.

Forumet ble innledet av FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, som også er i Oslo. Han minnet publikum om at vinneren av Nobels fredspris i 1922, Fridtjof Nansen, fikk prisen for sitt arbeid som flyktningkommissær for FNs forgjenger Folkeforbundet. Clinton deltar i samband med at hun og datteren Chelsea produserte dokumentaren «In Her Hands» om den kvinnelige afghanske politikeren Zarifa Ghafari.

Clinton, som var USAs utenriksminister fra 2009 til 2013, sitter ved siden av utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap). Hun hørte først flere innlegg og samtaler som belyste grunnene til å være optimister på Afghanistans vegne, tross Talibans maktovertakelse i august 2021.

– Jeg blir oppmuntret av optimismen, men vi må være klar over de vanskelige realitetene, sier Clinton.

Den tidligere utenriksministeren forsvarte imidlertid sin egen rolle i USAs krig i Afghanistan. Hun benyttet også anledningen til å rette kritikk mot Doha-avtalen, en avtale mellom USA og Taliban i 2020 som førte til at USA trakk sine styrker ut av landet i 2020–21.

– Den ble gjennomført med såpass tunnelsyn, og uten at Taliban måtte gjøre noen innrømmelser, sier Clinton.

Filmen handler om kvinners rettigheter i landet, og det var også et av temaene i panelsamtalen med journalisten Erik Aasheim og Ghafari.

– Selvfølgelig føler jeg det er et tap at vi er tilbake der vi begynte (i 2001), sa Clinton.