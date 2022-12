Strømprisene stiger i hele landet – setter rekord i Nord-Norge

NTB

Strømprisen i Nord-Norge når en topp på 2,53 kroner kilowattimen mandag. Over hele landet stiger strømprisene nå til nye høyder.

Etter en periode med litt lavere kraftpriser, er prisnivået nå oppadgående igjen – blant annet drevet fram av sprengkulde og redusert kraftproduksjon i Sverige fordi kjernekraftverk er midlertidig stengt ned.

– Jeg vil påstå at kulda er den viktigste faktoren, sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight til NRK.

Det er ventet uvanlig lave temperaturer i uka som kommer, noe som vil føre til høyere forbruk, samtidig som det er vind lite og dermed lav vindkraftproduksjon.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tror situasjonen i Sverige vil ha innvirkning på Norge, men frykter ikke strømmangel her til lands i vinter.

– Det vil påvirke Norge først og fremst i form av høye priser, skriver Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE i en epost til E24.

Rekord i nord

Lilleholt tror dagsprisene kan komme opp i fire-fem kroner og at timeprisene kan bli så høye som 10–20 kroner kilowattimen i enkelte perioder.

Mandag blir det høyest strømpriser i Sørvest-, Vest- og Sørøst-Norge. Mellom klokka 17 og 18 vil strømprisen der nå en topp på 6,016 kroner per kilowattime. I Midt- og Nord-Norge blir prisen 4,14 kroner per kilowattimen på sitt høyeste, viser tall fra strømbørsen Nord Pool.

Med en gjennomsnittspris på 2,53 kroner kilowattimen, setter Nord-Norge ny prisrekord mandag.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kilowattime, som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Ser man bort fra støtten men tar med merverdiavgift, forbruksavgift og avgift til Enova, blir landets høyeste makspris vært på 7,72 kroner mandag.

I Nord-Norge er det ingen moms, og i Nord-Troms og Finnmark er det heller ingen forbruksavgift.

1,15 kroner på det billigste

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kilowattimer, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Den laveste timeprisen mandag blir mellom klokken 23 og 00 i Nord-Norge, da på 1,15 kroner. Prisen per kilowattime blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 2,75 kroner og Midt-Norge 2,1 kroner.

Lørdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 4,39 kroner og 79,9 øre per kilowattime. Samme dag i fjor var den på 1,76 kroner og 40,9 øre kilowattimen.

– Gjennom høsten har det blitt produsert lite kraft i Norge. I tillegg har vi hatt mye nedbør. I sum har det gitt en rekordsterk økning i magasinfyllingen. Vi er derfor lite bekymret for strømforsyningen i Norge nå, skriver Nordberg til E24.