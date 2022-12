Støre reiser til Paris for Ukraina-konferanse

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre er tirsdag i Paris der det arrangeres en giverlandskonferanse for Ukraina.

– På tirsdag skal det være en konferanse i Paris om mobilisering av ressurser til Ukraina. Jeg har bestemt meg for å delta på den konferansen for å snakke for Norge og om våre planer framover, sier Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB under en pressekonferanse etter at han søndag formiddag holdt et frokostmøte med fredsprisvinnerne.

I statsministerens oppdaterte program for kommende uke kommer det fram at han reiser mandag kveld, for å delta på en arbeidsmiddag med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og Frankrikes president Emmanuel Macron. Deretter er planen at han skal tilbake til Oslo tirsdag kveld.

Macron er vertskap for giverlandskonferansen for Ukraina.

Målet med konferansen er å se på hvordan man kan hjelpe Ukraina med å møte vinteren. Særlig utstyr og gjenoppbygging av kritisk infrastruktur, spesielt energiinfrastruktur, vil være viktige temaer under giverlandskonferansen.