Vannlekkasje i Stavanger – vannspruten sto flere meter

NTB

Søndag morgen oppsto det en vannlekkasje på Storhaug i Stavanger. Lekkasjen stammer trolig fra en hovedledning i Sandnesgata.

– Vannspruten står flere meter, skriver Sørvest politidistrikt på Twitter klokken 7.35 søndag morgen.

Stavanger Aftenblads reporter på stedet sier til sin egen avis at vannstrålen traff det nærmeste huset, at det haglet grus og småstein, og at vannet flommet gjennom gatene.

– Flere kjellere og kjøretøy er påført skade, skriver politiet klokken 8.

En halvtime senere melder politiet at det er kontroll på vannlekkasjen.