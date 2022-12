Maskerte menn med pistol ranet bensinstasjon i Bergen

NTB

To menn ranet søndag morgen en bensinstasjon på Fana i Bergen. Den ene av mennene viste fram en pistol under ranet.

– Vi fikk melding klokken 7.08 søndag morgen fra en ansatt som hadde blitt utsatt for ran av to maskerte menn. Under ranet ble det fremvist en pistol. De har ranet til seg snus, sigaretter og penger og har løpt fra stedet, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til NTB.

Hun sier at politiet i 8-tiden er på Esso-stasjonen på Skjoldskiftet i Fana med store styrker og jobber med å sikre spor og driver etterretning. Ingen er så langt pågrepet.

Det ble ikke avfyrt skudd under ranet.

Det var Bergensavisen som først omtalte ranet.

– Vi jobber med å ivareta den ansatte så godt som mulig, men det er klart at det er en skremmende opplevelse å bli ranet, sier Knappen.