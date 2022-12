Undersøkelse: Bare en av fem kjenner eggets hemmelighet

Ifølge undersøkelsen er de spurte i alderen 15-24 år langt mer klar over at det er tall på eggene. 87 prosent av de spurte i denne aldersgruppen har lagt merke til merkingen, mot 59 prosent i aldersgruppen over 60 år.

Prior må vurdere å ta nye grep etter overraskende funn.

En undersøkelse utført av Ipsos på oppdrag fra Prior, viser at de færreste har fått med seg hva de rosa tallene på Prior-egget faktisk betyr.

Produktgruppesjef Kjersti Sørby i Prior ble slått i bakken av undersøkelsen.

– Da vi forstod at kjennskapen er så lav, ble vi veldig overrasket, sier Sørby i en pressemelding til ABC Nyheter.

Dette sier nummeret

De rosa tallene på egget gir mulighet til å spore eggenes opprinnelse, og indikerer hvilken bonde som har produsert dem.

– Vi har hatt Norges beste sporingstjeneste for egg i mange år, understreker Sørby.

Dersom man benytter sporingstjenesten, kan man finne ut hvor gården som har produsert eggene ligger, og hvor mange høner bonden har. I tillegg får man vite hvilket pakkeri som har pakket egget.

Undersøkelsen fra Ipsos avslører at så få som 20 prosent av de spurte er klar over hva nummeret betyr.

Prior begynte å trykke sporingsinformasjon på eggene på slutten av 90-tallet, og gjorde tjenesten tilgjengelig som søketjeneste for forbrukerne rundt år 2000.

Må vurdere grep

Ifølge undersøkelsen er de spurte i alderen 15-24 år langt mer klar over at det er tall på eggene. 87 prosent av de spurte i denne aldersgruppen har lagt merke til merkingen, mot 59 prosent i aldersgruppen over 60 år.

– Vi må vurdere hvilke grep vi tar for å synliggjøre sporingsmuligheten på en bedre måte for forbrukerne. Prior ønsker å være åpen om produksjonen i alle ledd, og dette er en tjeneste som har vært tilgjengelig for forbrukerne i mange år. Da må vi sørge for at alle vet at sporingsfunksjonen finnes, sier Sørby.

– Forbrukerne er opptatt av å vite hvor maten kommer fra. Spesielt yngre mennesker søker informasjon om opprinnelse og produksjon, skriver Prior i pressemeldingen.

Ifølge undersøkelsen, er halvparten av dem som spiser egg 3-7 ganger per uke meget opptatt av å få vite hvor maten kommer fra. I totalbefolkningen er kun 40 prosent opptatt av matens opphav.