Elden skal bistå sønnen til mann som ble skutt og drept av politiet

NTB

Sønnen til den 49 år gamle mannen som ble skutt og drept av politiet i Lavangen i Troms natt til fredag, har bedt advokat John Christian Elden om å bistå ham.

– Han er helt forferdet over det som har skjedd, og kan ikke skjønne hvorfor politiet skjøt faren. Det er viktig for alle parter at den etterforskes med samme alvor og grundighet som alle andre drapssaker, og min oppgave er å ivareta de pårørende og avdødes ettermæle, sier John Christian Elden til Nordlys.

Natt til fredag skjøt og drepte politiet en 49 år gammel mann på en gård i Lavangen, etter at han skal ha kjørt mot en politibil med hjullaster.

I en pressemelding skriver Elden at han vil følge etterforskningen nøye og ettergå det politiet har sagt om hendelsesforløpet.

– Vi vet ennå ikke om det stemmer og vil følge etterforskningen nøye, skriver han.

Fredag kveld ble de to tjenestepersonene involvert i skyteepisoden avhørt av Spesialenheten. Etter planen skal de også avhøres av etterforskere fra Troms politidistrikt i løpet helgen. Politimannen som skjøt minst 15 skudd mot hjullasteren, har status som mistenkt i saken.

Bilder fra stedet viser rundt 15 kulehull i ruta på hjullasteren.