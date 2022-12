Matvijtsjuk: – Første gang vi hører ukrainsk under denne offisielle seremonien

NTB

Både fredsprisvinnere og publikum ble rørt til tårer under lørdagens fredsprisutdeling.

– Vi er stolte over at vi for første gang i historien får høre det ukrainske språket under denne offisielle seremonien, sa representanten fra det ukrainske menneskerettighetssenteret CCL, Oleksandra Matvijtsjuk, under sitt Nobel-foredrag. Hun ble møtt med applaus allerede før hun var ferdig.

For henne representerte pristildelingen en anerkjennelse til det ukrainske folket og motet de har vist i kampen mot den russiske invasjonsmakten. Rådhuset ble en sal full av følelser da de tre fredsprisvinnerne sto på talerstolen og utdypet om situasjonen og forholdene i hvert sitt hjemland.

Leder for Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen, var den første som inntok talerstolen og uttrykte beundring for menneskerettighetsforkjemperne.

– Borgere av Belarus krever rettferdighet. De krever også at de som står bak forbrytelsene, straffes, sa belarusiske Natallia Pintsjuk under sitt Nobel-foredrag som hun holdt på vegne sin fengslede ektemann Ales Bjaljatski.

Jan Ratsjinskij representerte den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Memorial.

– Og kanskje vi ikke bare skal se på denne prisen som en vurdering av hva vi har greid å oppnå i løpet av 35 år, men også et slags frempek på hva vi har tenkt å gjøre videre, sa han i sitt Nobel-foredraget.

Flere musikalske numre ble fremført av blant andre fiolinist Catharina Chen og Håvard Gimse på klaver og joiker Marja Mortensson, akkompagnert av Daniel Herskedal på tuba. Den siste opptredenen var det Astri S som sto for.