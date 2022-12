NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, lørdag 10. desember.

Fredsprisen deles ut i Oslo

Fredsprismarkeringen i Oslo starter klokka 11 med Redd Barnas fredsprisfest – der showet er av og for barn, med fredsprisvinnerne som æresgjester. Selve prisutdelingen skjer i Oslo rådhus fra klokka 13, rett etter at mottakerne har vært i audiens på Slottet. Dagen fortsetter blant annet med fakkeltog klokka 17.45 og bankett klokka 19.

Øvrige nobelutdelinger i Stockholm

Nobelprisene i fysikk, kjemi, medisin, litteratur og økonomi deles ut i Stockholms konserthus. Seremonien starter klokka 16. Det store nobelbanketten i Stockholms rådhus begynner kokka 19.

Dom ventet mot Hongkong-aktivist

Det er ventet straffeutmåling i saken mot den prodemokratiske mediemogulen Jimmy Lai, som er dømt for bedrageri i Hongkong. Lai er også tiltalt i en annen sak for brudd på Hongkongs sikkerhetslov i forbindelse med demokratibevegelsens mange demonstrasjoner.

VM-kvartfinaler

Fotball-VM er kommet til tredje dag med kvartfinaler. I den første, klokka 16 norsk tid, møtes Marokko og Portugal, før England og Frankrike møtes klokka 20.

Norske håndballag spiller internasjonalt

Vipers Kristiansand tar imot Banik Most fra Tsjekkia i 8. runde i gruppespillet i mesterligaen i håndball for kvinner. I tredje kvalifiseringsrunde i europaligaen for kvinner spiller Fana borte mot tyske Buxtehude. I mennenes europacup er flere norske lag i aksjon: Nærbø tar imot finske BK-46 og ØIF Arendal har besøk av belgiske Vise, mens Runar Sandefjord har bortekamp mot estiske Pölva.

Langrenn på Beitostølen

I verdenscupen i langrenn på Beitostølen står 10 kilometer klassisk på programmet for både kvinner og menn.