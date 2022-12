Den store Nobel-dagen: Dette skjer!

Nobelprisdagen starter med Redd Barnas Fredsprisfest klokka 11. Her fra tilsvarende arrangement i 2019. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Det blir ingen Nobelkonsert, men det blir digital fest for barn, prisseremoni, fakkeltog og bankett når årets fredspris skal deles ut.

Lørdag er det duket for den store Nobel-dagen når Nobels fredspris deles ut i Oslo.

Årets pris deles mellom den belarusiske aktivisten Ales Bjaljatski, den russiske menneskerettsorganisasjonen Memorial og den ukrainske organisasjonen Center for Civil Liberties (CCL).

Bjaljatski sitter fengslet og risikerer opp mot tolv års fengsel. Derfor blir det kona Natallia Pintsjuk som tar imot fredsprisen på hans vegne.

* Klokka 11 – barnefest

Dagen begynner klokka 11 med Redd Barnas fredsprisfest, som er et digitalt show av og for barn. Hit kommer også fredsprisvinnerne på besøk som æresgjester.

* Klokka 13 – utdeling

Klokka 13 blir det høytidelig utdeling av fredsprisen i Oslo rådhus. Vinnerne får et diplom, en medalje i gull og rundt 10 millioner svenske kroner. Årets diplom er signert den anerkjente kunstneren Håkon Bleken. Utdelingen er kun for spesielt inviterte. Representanter for Kongehuset, regjeringen og Stortinget er til stede. Hvis du ikke er blant de heldige som er invitert, men befinner deg i Oslo, kan du følge seremonien på storskjerm fra Nobels Fredssenter.

* Klokka 17.55 – fakkeltog

På kvelden inviteres folk med til å hylle fredsprisvinnerne med et fakkeltog til ære for dem. Fakkeltoget starter på Jernbanetorget i Oslo og ender opp utenfor Grand Hotell på Karl Johan, hvor vinnerne er innlosjert. Tradisjonen tro kommer de ut på balkongen for å vinke til folkemassen.

* Klokka 19 – bankett

Klokka 19 samles 250 prominente gjester til en femretters gourmetmiddag på Grand Hotell – med påfølgende dans. Midt i lokalet under middagen står prisvinnerbordet. Festlighetene er lukket for allmennheten.

Søndag: Alternativ konsert – og forum med Hillary Clinton

I år blir det ingen tradisjonell Nobelkonsert. Komiteen klarte ikke å skaffe finansiering. I stedet blir det en nedskalert konsert for kun prisvinnerne og inviterte gjester med Operaorkesteret og sangere fra Den Norske Opera i Munchmuseets festsal søndag.

Til neste år håper imidlertid Nobelkomiteen igjen å skaffe sponsorer til en konsert som er åpen for publikum.

Søndag formiddag blir fredsprisvinnerne også tatt imot hjemme hos statsminister Jonas Gahr Støre (A). Senere på dagen arrangeres Oslo Fredsprisforum, hvor både Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg og tidligere presidentkandidat i USA Hillary Clinton er gjester.