NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 10. desember.

Nasjonal skytjeneste i støpeskjeen

Regjeringen utreder en nasjonal skytjeneste for å øke nasjonal kontroll over kritisk datainfrastruktur og viktig informasjon. Dette inngår i arbeidet med Norges digitale motstandskraft, som regjeringen vil legge fram en ny melding om for Stortinget.

– Vi må sikre oss bedre mot sammensatte trusler som sikkerhetstruende økonomisk aktivitet, skadelig skjult eierskap, digitale angrep, påvirkningsoperasjoner eller forstyrrelser i energiforsyningen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Person skadd i garasjepåkjørsel i Ulefoss

En person i Ulefoss i Nome ble skadd da garasjen hen befant seg i ble påkjørt av en bil natt til lørdag. Personen er kjørt til sykehus med uvisst skadeomfang. Bilen som forårsaket hendelsen, var borte da politiet kom fram, men politiet fikk senere tak i føreren, en lokal mann i 20-årene.

– Bilen kom inn gjennom garasjeporten. Der inne holdt noen på å skru på bil. Påkjørselen førte til at bilen som sto der tippet av jekken og havnet over personen som holdt på med reparasjoner, sier operasjonsleder Trond Egil Groth i Sørøst politidistrikt.

Mann hentet opp fra Drammenselva

Nødetatene hentet natt til lørdag en mann opp som ble sett flytende nedover Drammenselva. Han er brakt til Drammen sykehus.

Det pågikk hjerte- og lungeredning på stedet. Sørøst politidistrikt opplyser at omstendighetene rundt hendelsen er uklare for politiet.

Stor innsats for å begrense oljelekkasje i USA

Det pågår en større innsats for å håndtere et potensielt massivt utslipp av råolje i et vassdrag i delstaten Kansas i USA.

Det blir anslått at nærmere 14.000 fat råolje kan ha lekket ut av en rørledning, tilsvarende omtrent 2,2 millioner liter olje.

Canadiske TC Energy, som driver rørledningen, oppdaget lekkasjen onsdag kveld og stoppet umiddelbart tilførselen. Opprydningsmannskaper er på stedet, og det samme er etterforskere for å finne ut av årsaken til lekkasjen.

67 journalister drept så langt i år

Så langt i år har 67 journalister blitt registrert drept rundt i verden, viser en oversikt. Det er 20 flere enn i fjor.

Økningen i antallet drepte journalister og mediearbeidere fra i fjor til i år står i kontrast til nedgangen man har sett de seneste årene, viser en oversikt fra Det internasjonale journalistforbundet.

«Harry amp; Meghan» mer populær enn «The Crown»

Det går så det suser for Netflix-serier om den britiske kongefamilien. En ny serie om prins Harry og hertuginne Meghan gjør det bedre enn populære «The Crown».

Torsdag benket 2,4 millioner briter seg for å se den nye dokumentarserien, samme dag som den ble sluppet på strømmetjenesten.