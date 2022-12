Fiskere heiser piratflagg i protest mot nye regler

NTB

Fiskere som arbeider alene på båten er mindre fornøyd med de nye rapporteringskravene for fangst fra Fiskeridirektoratet.

På Smøla på Nordmøre protesterer kystfiskerne med piratflagget heist på grunn av de nye kravene til rapportering, skriver NRK.

Ifølge rikskanalen protesterer fiskere langs hele kysten med piratflagg fordi de føler seg mistenkeliggjort av myndighetene.

De nye reglene krever at de melder fra når de drar ut på fiske, når de kommer i havn igjen og hvor mange kilo av hvert fiskeslag de har med seg. Rapporterer de inn feil kan det i verste fall ende med en straff.

Rapporteringssystemet er allerede i bruk på de største båtene. Grunnen til at kravet blir innført også på de mindre båtene er å redusere muligheten for fiskekriminalitet med underrapportering av fangsten. I tillegg vil en vite mer om det kystnære fisket.

– De minste fartøyene fisker på bestander det er lite forskning på. Vi trenger mer kunnskap om bestandene, slik at vi kan sikre bærekraftig forvaltning av ressursene, forklarer seksjonssjef Thord Monsen i Fiskeridirektoratet.

Monsen sier at rapporteringsløsningen er utviklet slik at det skal være enklest mulig og dermed fungere bra for også de minste båtene. Det første året er det ingen som skal bli straffet for å gjøre feil.

Fredag ble det kjent at regjeringen utsetter kravet for de nest minste båtene til 1. april neste år.

Nye krav til sporing og rapportering trådte i kraft for fiskeflåten mellom 11 og 15 meter 1. juli, og utvides til å gjelde fartøy ned til 10 meter fra nyttår. Fartøy under 10 meter blir inkludert i 2024.

Tilbakemeldingen fra Fiskeridirektoratet og utstyrsleverandørene er at innføringen går bra for det store flertallet. Samtidig rapporterer fiskerinæringen at detaljeringen i rapporteringskravene er for stor, het det i en pressemelding fra Fiskeridepartementet i oktober.