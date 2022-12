Nasjonal skytjeneste i støpeskjeen – skal gi økt kontroll over kritisk datainfrastruktur

Regjeringen utreder en nasjonal skytjeneste for å øke nasjonal kontroll over kritisk datainfrastruktur og viktig informasjon. Her justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Regjeringen utreder en nasjonal skytjeneste for å øke nasjonal kontroll over kritisk datainfrastruktur og viktig informasjon.

Dette inngår i arbeidet med Norges digitale motstandskraft, som regjeringen vil legge fram en ny melding om for Stortinget.

– Vi må sikre oss bedre mot sammensatte trusler som sikkerhetstruende økonomisk aktivitet, skadelig skjult eierskap, digitale angrep, påvirkningsoperasjoner eller forstyrrelser i energiforsyningen. Vi trenger kraftfulle tiltak for å ivareta nasjonal sikkerhet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

Det stilles også nye krav til datasentre og innføre registreringsplikt for datasenteraktører i Norge, for å unngå at uønsket og ulovlig aktivitet kan foregå i det skjulte.

Videre vil myndighetene ha bedre kontroll i nordområdene og på Svalbard. Derfor innføres krav om tre års botid på fastlandet for utenlandske statsborgere som vil stemme ved lokalvalg på Svalbard fra lokalvalget i 2023.

– Vi må tenke langsiktig om nasjonal og digital sikkerhet i hele samfunnet. Det kan bety at vi må sikre norsk eierskap til eiendommer eller stille strengere krav til datalagring i dag, for å hindre at fremmede aktører får tilganger som kan misbrukes i fremtiden, sier Mehl.

Hun viser blant annet til russiske aktørers interesse for å kjøpe Bergen Engines AS i 2021, eller forslaget om å redusere statlig eierskap i Kongsberg Gruppen i 2014.