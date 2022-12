Mann med kniv pågrepet i politiaksjon i Bergen

NTB

Politiet har pågrepet en mann som hadde forskanset seg i en leilighet i bydelen Årstad i Bergen. Mannen klarte å kunne seg ut med en kniv, men ble innhentet.

Vest politidistrikt fikk melding om saken klokka 19.10 fredag kveld. De var på stedet med flere patruljer. Mannen skulle pågripes på grunn av trusler, opplyste politiet.

– Vi hadde lange forhandlinger som ikke førte fram. Til slutt benyttet vi oss av maktmidler for å prøve å få ham ute av huset, for at han ikke kunne skade seg selv, sier innsatsleder Casper Kaland til Bergensavisen.

Politiet brukte pepperspray og CS-gass gjennom et vindu. Like før klokka 21.30 klarte mannen å rømme fra leiligheten med en kniv i hånden, ifølge avisen.

– Han løp fra stedet, men ble innhentet av politiet etter kort tid. Vi har nå kontroll på mannen, sier operasjonsleder Tatjana Knappen

Den 38-årige mannen omtales som godt kjent at politiet fra før.