Ytterligere en pågrepet etter skyting i Oslo – ikke varetektsfengslet

NTB

En mann ble i forrige uke pågrepet og siktet for medvirkning til drapsforsøk på Torshov i Oslo. Ifølge tingretten tyder det imidlertid på at han ikke medvirket.

Det dreier seg ifølge TV 2 om en 31-årig mann. Fra før er to menn siktet etter skytehendelsen, som fant sted 9. november i år.

Mannen ble framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett. I kjennelsen kommer det fram at han var på stedet da skuddene falt, men at bevisene tyder på at han verken fysisk, psykisk eller passivt medvirket til hendelsesforløpet.