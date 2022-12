Sjefen og styret i legemiddelselskap går av

NTB

Både styret og toppsjefen i det børsnoterte bioteknologiselskapet Nordic Nanovector går av. Bakteppet er at en fusjonsplan ble nedstemt av aksjonærene.

Avgjørelsen ble kjent fredag kveld, skriver E 24.

I en børsmelding heter det at den kommer etter at et flertall under den ekstraordinære generalforsamlingen tidligere denne måneden sa nei til den foreslåtte fusjonen med Apim Therapeutics.

Finansdirektør Marlene Brondborg har vært konstituert administrerende direktør, men trekker seg i likhet med styret.

– Jeg er overrasket over at de trekker seg og mener det ikke var riktig å gjøre. Det er nok en del følelser ute og går her. De har gjort så godt de kunne, men fått en skikkelig smekk over fingrene fra aksjonærene, sier Hans Petter Bøhn, eneste gjenværende medlem av valgkomiteen, til E24.

Nordic Nanovector, som jobber med å utvikle kreftmedisin, hadde en god dag på Oslo Børs fredag, med en oppgang på 9,5 prosent. Siden nyttår har imidlertid aksjeverdien falt med drøyt 95 prosent.