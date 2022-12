Nok en dronedømt russer løslatt

NTB

En 34 år gammel russisk statsborger som i november ble dømt til 90 dagers fengsel for å fly drone flere steder på Østlandet og Vestlandet, er løslatt.

Det får NRK opplyst av statsadvokat Marit Formo. Statsadvokaten sier årsaken er at to andre russere er frikjent for lignende saker.

Det var i slutten av november at den 34 år gamle russeren ble i Hordaland tingrett dømt til 90 dagers fengsel for ulovlig å ha fløyet drone flere steder på Østlandet og Vestlandet.

Til Bergens Tidende sier forsvareren, advokat Einar Råen, at klienten er å regne som så å si ferdigsonet, etter 50 dager i fengsel, iallfall om en tar hensyn til eventuell prøveløslatelse.

– Han er veldig glad for å bli løslatt, og han ser fram til å komme seg hjem til familien i Russland. Det vil han gjøre så snart som mulig, sier forsvareren.

Dommen falt 23. november. Russeren nektet straffskyld, men anket ikke dommen innen fristen. Det var første gang en slik sak var oppe for retten i Norge. Bakgrunnen var at de utvidede sanksjonsreglene mot russiske borgere etter invasjonen av Ukraina.