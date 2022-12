Mann dømt til 18 års fengsel etter mafiaparagrafen i stor narkotikasak

NTB

To menn er dømt til henholdsvis 18 og 14 års fengsel for storstilt narkotikaproduksjon og salg i Norge. De dømmes etter den såkalte mafiaparagrafen.

De dømte mennene skal ha anskaffet over 160 kilo amfetamin og 12,6 kilo hasj.

Mannen som har fått den høyeste dommen er en mann i 40-årene. Ifølge dommen skal han være en av bakmennene i et kriminelt miljø, som blant annet har koblinger til Nederland. Han er tidligere domfelt og ble i retten pekt ut som et tidligere medlem av et kriminelt gjengmiljø i Oslo.

Han er også dømt for en rekke tilfeller av hvitvasking og heleri.

- Vi må være tilfreds med at retten kommer til det vi mener er riktig resultat, sier aktor og statsadvokat Carl Fredrik Fari til Aftenposten.