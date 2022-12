NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 9. desember.

Nei til EU anker Acer-saken til Høyesterett

Etter å ha tapt i både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, vil Nei til EU ta Acer-saken til Høyesterett.

Et enstemmig styre ble torsdag kveld enige om å anke Acer-saken til Høyesterett, opplyser organisasjonens nestleder Erlend Kvittum Nytrøen.

Oljefondet med ny strategi

Oljefondssjef Nicolai Tangen mener de svært urolige markedene skaper muligheter til ekstraavkastning. Det vil han utnytte i større grad i sin nye strategiplan.

De skal tjene mer penger på å gjøre det motsatte av hva andre gjør. På grunn av fondets størrelse – 12.700 milliarder kroner – har kroneverdien av svingningene de siste to årene vært store i begge retninger.

Mistenkelig dødsfall i Indre Østfold

En person er funnet død i Båstad i Indre Østfold. Politiet betegner dødsfallet som mistenkelig. En person er brakt inn til avhør.

Øst politidistrikt melder at de klokka 22.40 torsdag kveld ble tilkalt sammen med helsepersonell til en bolig i Båstad. Der ble en person funnet død.

Lula saksøker Bolsonaro

Valgkampstaben til påtroppende president i Brasil, Lula da Silva, har anlagt søksmål mot avtroppende president Jair Bolsonaro for maktmisbruk under valget.

I tillegg saksøkes Bolsonaros to sønner og hans visepresidentkandidat Walter Braga Netto. Alle fire saksøkes for å ha forsøkt å påvirke valget ved å gå til angrep mot landets valgsystem og for å forsøke å bygge opp støtte til et militærkupp.

Irans ambassadør til Tyskland innkalt

Irans ambassadør til Tyskland er innkalt etter at det ble kjent at en iransk demonstrant har blitt henrettet, sier en diplomatkilde til AFP.

Kilden ga ingen ytterligere detaljer om innkallingen. Tidligere torsdag slo Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock ned på henrettelsen, og sa at det iranske regimets forakt for menneskeliv er grenseløs.

Færre milliardærer i verden

Antallet milliardærer i verden har skrumpet inn grunnet Russlands krig i Ukraina, stram pengepolitikk, børsfall og Kinas økonomiske vansker, ifølge en oversikt.

I mars 2022 var det 2668 dollarmilliardærer i verden – 87 færre enn året før, viser oversikten til Sveits' største bank UBS, som er en av verdens største formuesforvaltere.