Østfoldbanen i rute fredag

NTB

Trafikken vil gå som normalt på Østfoldbanen fredag etter at en kjøreledning falt ned torsdag morgen.

Togene gikk, men Bane Nor opplyste at reisende måtte regne med forsinkelser og flere innstilte avganger utover torsdag kveld.

Presserådgiver Dag Svinsås i Bane Nor bekreftet overfor NTB natt til fredag at banen er åpnet for normal trafikk.

To passasjertog ble stående fast i over to og en halv time etter at kjøreledningen falt ned ved Kolbotn stasjon torsdag morgen. Det ene sto like ved den ødelagte kjøreledningen. I alt 570 personer ble evakuert, meldte NRK.

I 21-tiden opplyste Svinsås at det fremdeles ble jobbet med å reparere strømledningen. Togtrafikken gikk da på kun ett spor.