Røykutvikling ved flyplassen i Bodø stanset flytrafikken

NTB

Flytrafikken i store deler av Nord-Norge stanset torsdag kveld på grunn av røykutvikling i et bygg ved Bodø lufthavn.

Nordland politidistrikt meldte om saken rett etter klokka 21.

– Melding om røykutvikling fra bygg på Bodø lufthavn. Medført at flytrafikken per nå er stengt over store deler av Nord-Norge, skrev operasjonssentralen på Twitter.

Det dreide seg om røykutvikling i et batteri, og situasjonen kom raskt under kontroll. Flytrafikken ventes å gå som normalt igjen i løpet av kort tid.