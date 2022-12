Hadeland Glassverk permitterer over halve staben

NTB

65 av 125 ansatte ved Hadeland Glassverk blir permittert. Eieren, Atle Brynestad, begrunner avgjørelsen med regjeringens fastprisordning for strøm.

– Det går ikke. Vi har hatt allmøte hvor de ansatte er varslet om permittering av 65 av 125 ansatte, sier Brynestad til Dagens Næringsliv.

Tidlig i høst varslet han permitteringer grunnet de høye strømprisene. November brakte imidlertid med seg store mengder nedbør og lavere strømpriser, og dermed slapp bedriften å permittere ansatte. Det varte bare en måned.

Tillitsvalgt Jan Erik Weisten i Hadeland Glassarbeiderforening sier han og hans kolleger har forståelse for det grepet som nå tas.

– Det er klart det er en trist beskjed å få nå fram mot jul, men vi forstår det. Vi har jobbet sammen med ledelsen i flere måneder og fortalt om vår situasjon i både TV og aviser. Nå ser det dessverre ikke ut til å ha hjulpet, sier han til Ringerikes Blad.

Onsdag ble den nye fastprisordningen lansert med en pris per kilowattime på nærmere 160 øre over tre år. Over sju år er prisen vel 80 øre i mesteparten av Sør-Norge.

– Vår smertegrense er 70 øre, sier Brynestad.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) skriver i en epost til DN at regjeringen har jobbet mye for å få i gang fastprismarkedet.

– Nå ser vi at det er mulig å tegne langsiktige avtaler ned mot 80 øre. Det er ganske mye lavere enn dagens spotpris på rundt 4 kroner i de dyreste områdene, men prisene svinger, og hver enkelt bedrift må selv vurdere hva som er best for seg, skriver han.