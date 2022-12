Flere forsinkelser og innstillinger på Østfoldbanen torsdag ettermiddag og kveld

NTB

En strømledning på Østfoldbanen falt ned torsdag morgen. Ringvirkningene varer ut kvelden, ifølge Bane Nor.

Bane Nor melder om forsinkelser på Østfoldbanen torsdag.

Togtrafikken går, men selskapet opplyser om at man fremdeles må regne med forsinkelser og flere innstilte avganger utover ettermiddagen og kvelden.

Vy skriver på sin nettside at linje L22 innstilles mellom Skøyen og Ski. Linje L2X innstilles mellom Stabekk og Ski. Vy henviser til øvrige tog som kjører. Linje R20 innstilles mellom Oslo S og Vestby. Togene vil erstattes med buss.

En kjøreledning som forsyner togene med strøm, falt torsdag morgen ned på strekningen. Ledningen fører 16.000 volt.

To passasjertog ble stående fast i over to og en halv time. Det ene sto like ved den ødelagte kjøreledningen. Totalt 570 personer har blitt evakuert, skriver NRK Oslo og Viken.