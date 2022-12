Politiet vil fengsle terrorsiktede Matapour i fire nye uker

Zaniar Matapour er siktet for terror etter at han skjøt og drepte to personer i Oslo sentrum natt til 25. juni. Bildet viser Matapour etter at han gikk av trikken ved Oslo tinghus rundt klokken 1.11. Foto: Politiet / NTB

NTB

Politiet vil be om at terrorsiktede Zaniar Matapour (43) blir varetektsfengslet i fire nye uker. Den siktede har fortsatt ikke avgitt forklaring.

Når fengslingen til 43-åringen utløper førstkommende mandag, vil politiet be om at den terrorsiktede mannen blir varetektsfengslet i fire nye uker med brev- og besøksforbud.

Det bekrefter politiadvokat Børge Enoksen overfor NTB.

– Han har fortsatt ikke avgitt noe forklaring til politiet, sier Enoksen.

Matapour er siktet for terrorskyting utenfor to utesteder i Oslo natt til 25. juni, der to menn ble drept og mange personer ble såret. Han satt varetektsfengslet i full isolasjon fram til fengslingsmøtet i oktober, da isolasjonen ble opphevet. Også medieforbundet ble opphevet da.

I slutten av november byttet han forsvarer fra John Christian Elden til Marius Dietrichson.

43-åringen er en av totalt fire personer som er siktet i forbindelse med terrorskytingen i Oslo. To andre menn er pågrepet og siktet for medvirkning. Samtidig har politiet også siktet Arfan Bhatti, som er internasjonalt etterlyst for medvirkning til terrorhandling.

– Når det gjelder Bhatti så har vi et samarbeid med pakistanske myndigheter, men utover dette er det ikke noe jeg ønsker å kommentere videre, sier Enoksen.