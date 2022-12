Tre hester døde i låvebrann i Svarstad

NTB

Tre hester og fire kaniner døde torsdag i en låvebrann i Svarstad i Larvik kommune i Vestfold. Ingen personer ble skadd i brannen.

Sørøst politidistrikt opplyser på Twitter at nødetatene fikk melding om brannen klokken 6.38.

Til Østlands-Posten bekrefter brannvesenet at tre hester og fire kaniner omkom i brannen, men at ingen personer er skadd. Hestene skal ikke ha hørt til på gården, men har blitt plassert på leid stallplass.

– Låven er overtent, sa operasjonsleder Per Eftang til NTB ved 7-tiden.

Låven ble til slutt helt nedbrent, og brannmannskapene jobbet med å forhindre at brannen spredde seg til nærliggende bygninger. I gården på stedet bor det to vokse og to barn.

– De to voksne er eksponert for røyk, men sjekket av helsepersonell og blitt dimittert. De to barna er ikke blitt eksponert for røyk, sier Eftang til VG.