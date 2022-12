Equinor vant havvindauksjon med bud på 130 millioner dollar

Med et bud på 130 millioner dollar, har Equinor sikret seg et areal i Stillehavet i den første havvindauksjonen noensinne på den amerikanske vestkysten. Her fra Hywind Scotland. Foto: Woldcam / Equinor via AP / NTB

NTB

Med et bud på 130 millioner dollar, har Equinor sikret seg et areal i Stillehavet i den første havvindauksjonen noensinne på den amerikanske vestkysten.

Fem lisenser ble tilbudt av the Bureau of Ocean Energy Management i auksjonen, som er den første i USA for flytende havvind i kommersiell skala.

Budet på rundt 1,3 milliarder kroner gir havvindrettigheter i et område på 324 kvadratkilometer i Morro Bay, som ligger mellom San Francisco og Los Angeles. Ifølge Equinor kan det produsere om lag to gigawatt energi, nok til å forsyne rundt 750.000 hjem med strøm.

Etter myndighetsgodkjennelser blir den nye lisensen en del av konsernets amerikanske portefølje, som omfatter Empire Wind- og Beacon Wind-prosjektene på nordøstkysten av USA.

Molly Morris, som er direktør for Equinor Wind US, sier at den amerikanske vestkysten er blant de mest attraktive vekstregionene for flytende havvind i verden på grunn av gunstige vindforhold og nærhet til markeder som trenger energi.

– Havvind på vestkysten kan bidra til å nå delstatens målsetting for fornybar energi og skape nye arbeidsplasser og investeringer i California. USA er et viktig marked for Equinors havvindvirksomhet, og vi ønsker å føre an i utviklingen av den nye energibransjen her, sier hun.