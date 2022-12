Mattilsynet hentet ut alle reptiler fra Haugaland Zoo

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet mener reptilene i Haugaland Zoo levde under for dårlige forhold og fjernet dem fra reptilparken.

NTB

Mattilsynet mener reptilene i Haugaland Zoo levde under for dårlige forhold og fjernet dem fra reptilparken. – Det bunner i vranghet, mener parken.

– Det har handlet om forholdet til syke og skadde dyr. Dyr som ikke har fått veterinærtilsyn. Dermed har det vært økt dødelighet, sier avdelingssjef Kristin Lervåg i Mattilsynet i Sunnhordland og Haugalandet til NRK.

Onsdag ble totalt 24 dyr hentet ut fra Haugaland Zoo på Karmøy i Rogaland. Reptilene er ikke listeførte, noe som betyr at dyreparker må ha spesialtillatelse for å oppbevare dem og stille dem ut.

Dyrene ble fjernet grunnet dårlig dyrehold når det gjelder levemiljø, fôring og dyreparkens oversikt.

– Mattilsynet har vært her og sett i mange år. Det har ikke vært noe galt da. I år var plutselig alt feil, sier dyreansvarlig Eivind Tollefsen i Haugaland Zoo.

Tollefsen mener at manglene Mattilsynet påpekte, bunner i vranghet. Han sier at dyreparken også har tatt initiativ til møter med Mattilsynet, uten å ha fått svar.

– Jeg skjønner at det oppleves brutalt for dyreparken. Men de har hatt veldig god tid til å omplassere dyrene selv, eller klage på vedtaket. Vi må aksjonere når det er nødvendig for å ta vare på dyrevelferden, sier Lervåg i Mattilsynet.