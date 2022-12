NTB

Forvaringsdømte Stig Millehaugen begjærer seg prøveløslatt, tross at han for bare noen måneder siden rømte fra fengsel.

– Han har hatt en veldig god progresjon i forvaring. Da er det helt naturlig at han får prøve seg på utsiden, sier Millehaugens advokat, Morten Furuholmen til NRK.

Advokaten mener det ikke er fare for allmennheten eller kvalifisert fare for at Millehaugen vil begå nye straffbare handlinger, som er vilkårene for å dømme en person til forvaring. Millehaugen ble dømt til 21 års forvaring med ti års minstetid for drapet på gjenglederen Mohamed Javed i Oslo i 2009, og har sonet ut minstetiden.

1. juni i år ble det slått riksalarm av politiet. Da hadde ikke 53-åringen møtt opp etter en permisjon fra Trondheim fengsel. En knapp uke etter ble Millehaugen pågrepet i Østmarka i Oslo. Han slapp ekstra straff for rømningen.

Millehaugen har tilbrakt mesteparten av sitt voksne liv i fengsel. I 1993 ble han dømt for å ha skutt og drept en fengselsbetjent under et annet rømningsforsøk.