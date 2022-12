Kjendiser oppgitt over NRKs nye julekalender: – Historisk bunnivå

I år har statskanalen forsøkt å gå «nye veier». Noen mener tvert imot at kalenderen mer er en vandring på «gjengrodde stier».

– Dette må være et historisk bunnivå av adventskalender-TV, sier Ingebrigt Steen Jensen (67) til Dagbladet.

Seertallene er det imidlertid ingenting å utsette på. Over 800.000 så første episode av «24-stjerners julekalender», ifølge Kampanje. Det gjorde kalenderen til helgens nest mest sette program.

«Noe av det pussigste og ekleste som er vist på en norsk TV-kanal»

I neste episode falt seertallet til 640.000, før den igjen steg til 773.000 i tredje episode, bare slått av seermagneten «Nytt på nytt».

VGs anmelder ga serien terningkast to, og mener kalenderen er best egnet til internt bruk.

«Noe av det pussigste og ekleste som er vist på en norsk TV-kanal på en god stund», lyder dommen.

I NRKs julekalender deltar 24 kjendiser i en humoristisk konkurransereality-serie. Her skal deltagerne løse nye utfordringer hver dag. Vinneren står igjen som «den ultimate julestjernen».

– Jeg ikke vil la slikt ødelegge forberedelsene

– Jeg håper også det er en serie for alle som elsker kjendiser, men faktisk også for alle som har fått mer enn nok av dem. Vi skal kåre én vinner, men også 23 tapere. Drømmen min er at dette faller i smak hos alle som elsker jula, men også hos dem som ikke kan fordra den, sier programleder Markus Neby i en pressemelding.

En av dem som allerede har fått mer enn nok av oppbrukte kjendiser, er NRK-legenden Einar Lunde.

– Enda en resirkulering av såkalte kjendiser. Jula er en så fantastisk glad og viktig begivenhet i verdenshistorien at jeg ikke vil la slikt ødelegge forberedelsene, sier Lunde til Dagbladet.

Kjente fjes



Blant deltakerne er Christian Borch, Aurora Gude, Lan Marie Berg, Wasim Zahid, Martin Lepperød, Emil Gukild, Katrine Moholt, Hasse Hope, Mayoo Indrian, Ingrid Gjessing Linhave, Vita og Wanda Mashadi.

NRK forsvarer konseptet og utvelgelsen av deltagere, og viser til at seerne i år kan velge mellom mer enn 20 julekalendre på NRK TV, altså noe for enhver smak.