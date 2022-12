Kjerkol avviser bekymring for beredskapen i sykehusene

Helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol (A), fikk spørsmål om sykehusbudsjettene i Stortinget onsdag. Hun medgir at budsjettene er stramme, men sier direktørene ikke har meldt bekymring for beredskapen Arkivfoto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Høyre mener helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har sådd tvil om hvorvidt beredskapen på sykehusene vil lide under stramme budsjetter. Kjerkol toner ned uroen.

Det var Kjerkols uttalelser til NRK tirsdag morgen som gjorde leder Tone Wilhelmsen Trøen (H) i Stortingets helsekomité bekymret.

– På hvilken måte kan beredskapen svekkes på norske sykehus med den svake sykehusøkonomien? spurte hun.

– Sykehusene har fått sin ramme for neste år. Det er en økning på 2,7 milliarder, innenfor det vil man prioritere beredskap, pasientbehandling, forskning og investeringer, sa Kjerkol.

På spørsmål fra NTB om sykehusdirektørene har meldt bekymring for at budsjettene kan gå ut over beredskapen, svarer Kjerkol:

– De har meldt at det blir stramme rammer for neste års sykehusbudsjett. Det er en beskrivelse jeg deler.

Trøen sier hun fikk mer bortforklaringer enn svar i stortingssalen.

– Vi er nødt til å vite hvorvidt sykehusene på grunn av økonomi føler at de ikke har mulighet til å prioritere beredskapsarbeidet kommer. Jeg har tillit til at de offentlige sykehusene er opptatt av beredskap, men jeg mener hun tirsdag nærmest ga inntrykk av at svak sykehusøkonomi kan gå ut over beredskapen, sier hun til NTB.