Tidligere venn: – Jeg kjørte med tiltalte flere ganger på veien der Tengs ble funnet

Gamle Sundvegen er en smal grusvei på Karmøy. Birgitte Tengs ble funnet drept inne i krattet like ved veien, og på veien var det et blodig slepespor. Bildet er tatt i forbindelse med befaringen på stedet under rettssaken. F

NTB

Mannen som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs, nekter for at han kjente til veien der hun ble funnet. En tidligere venn av mannen gir en annen versjon.

– Jeg har kjørt Gamle Sundvegen med moped flere ganger. N.N. (tiltalte) var med hver gang, sier en tidligere kamerat av tiltalte under rettssaken i Haugaland og Sunnhordland tingrett onsdag.

Mannen i 50-årene sier at han og 52-åringen, som nå er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs, var bestevenner fra rundt 1983–84 til 1998–99.

Birgitte Tengs ble funnet drept like ved Gamle Sundvegen 6. mai 1995.

– Tiltalte tok oss med til Gamle Sundvegen

Under sin forklaring i begynnelsen av rettssaken sa den tiltalte mannen at han kun hadde vært på veien et fåtall ganger. Den første gangen han husker var i 1997 eller 1998, da et søskenbarn skal ha vist ham hvor drapet på Tengs skjedde. Den andre gangen var rundt 2012. I tillegg mente han at han kunne ha syklet der da han var 12–13 år gammel.

Den tidligere kameraten ga onsdag et annet bilde, og sa at han og den tiltalte fra midten av 1980-tallet kjørte på alle veiene på Karmøy som var farbare med moped.

– Jeg husker første gang vi kjørte på Gamle Sundvegen med moped. Jeg hadde ikke kjennskap til veien fra før, så det var han som tok oss med dit, sier mannen.

Tiltalte: – Stemmer ikke

Han sier at han, den tiltalte og et par andre kamerater kjørte mye rundt med moped i den perioden.

– Jeg har kjørt på Gamle Sundvegen 30–40 ganger. Minst. Og jeg kjørte aldri alene. Enten så var det oss to, eller så var vi tre eller fire, sier mannen.

Under forklaringen sin tidligere i rettssaken ble den tiltalte også konfrontert av aktor Unni Byberg Malmin med at tidligere venner av ham har sagt i avhør at han kjenner alle stikkveier på Karmøy.

– Jeg har fått med meg det, men det stemmer ikke.

Annen bekjent er usikker

Når mannen blir konfrontert av tiltaltes forsvarer Stian Kristensen med at han i et avhør i 2018 sa til politiet at han ikke kjenner til hvor Gamle Sundvegen starter og slutter, og at de ikke har notert at han har sagt at han har kjørt der 30–40 ganger, sier mannen at han har vært ved veien i ettertid.

– Jeg vet hvor veien går i dag, sier han.

Mannen sier også at han er sikker på at han har snakket om dette i avhørene.

En annen bekjent av den tiltalte som den tidligere bestekameraten sier at var med på kjøringen på Gamle Sundvegen, sier imidlertid i retten at han er mer usikker.

– Jeg vet ikke hvor Gamle Sundvegen er. Vi kjørte det jeg kjenner som Sundvegen (en annen vei like ved, journ.anm.). Det var stort sett bare meg og tiltalte som kjørte, sier han.

Visste ikke om domfellelser

I perioden den tidligere bestekameraten og den tiltalte var venner, ble den tiltalte også dømt i flere saker, og satt i fengsel flere ganger.

Bestekameraten sier at den tiltalte kunne bli borte og ikke svarte på telefonen i perioder, men at han ikke visste før i senere tid at mannen ble domfelt mens de to var venner.

– Det er mye han har holdt skjult for meg. Det er som om han har levd to liv, sier han.

Kvinne fortalte om ubehagelig kjøretur

Onsdag fortalte kvinne i retten også om en ubehagelig kjøretur hun hadde med det hun mener må ha vært den tiltalte i 1994 eller 1995.

Kvinnen, som da var i 14-15-årsalderen, hadde akkurat ikke rukket bussen hun skulle ta til kjæresten sin på kvelden, da en mann kom i en grønn Opel Ascona og spurte om hun ville sitte på.

Underveis i kjøreturen sa mannen at han måtte hente en kamerat på Burmavegen, som er en 8 kilometer lang øde grusvei uten belysning, som går tvers over sørsiden av Karmøy.

– Da ble jeg litt redd. Jeg visste jo at det ikke er hus ved Burmavegen, sier kvinnen.

De kjørte hele Burmavegen fram og tilbake uten å møte på noen. Kvinnen sier at hun er sikker på at det var den tiltalte hun satt på med. Senere fikk hun vite hvem han var via venninner. Mannen var likevel ikke ubehagelig mot henne utenom at hun fikk en dårlig følelse på grunn av den merkelige omveien.

– Jeg var ganske shaky etterpå, sier hun.

Hun tipset også politiet om hendelsen i 2015 og 2018.