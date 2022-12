Foto: Paul Chiasson / The Canadian Press via AP / NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, onsdag 7. desember.

FNs naturkonferanse starter



FN-konferansen om biomangfold, kalt COP15, starter i Montreal i Canada. Den skal pågå fram til 19. desember. Konferansen skulle egentlig vært holdt i Kina i 2020, men den er blitt utsatt flere ganger på grunn av pandemien. Hovedmålet for konferansen er å enes om et såkalt rammeverk for biologisk mangfold for årene etter 2020.

Skattelistene for 2021 blir lagt ut

Skattelistene blir lagt ut på skatteetaten.no. Alle kan søke i listene, men den du har søkt på kan se hvem som har sett på opplysningene. Skattelistene oppdateres vanligvis fire ganger i året.

NVE informerer om kraftsituasjonen

NVE legger fram magasinstatistikk klokka 13 og kraftsituasjonsrapporten klokka 14. I forrige uke hadde vannmagasinene i Norge enn fyllingsgrad på 78,2 prosent. Det var en nedgang på 2,3 prosentpoeng fra uken før.

50 år siden den siste måneferden

Det er 50 år siden oppskytingen av Apollo 17. Romferden var den ellevte bemannede i Apollo-programmet. Den er også den sjette og siste månelandingen som er gjennomført.

Kvartfinale i håndball-NM for kvinner

Fredrikstad Vipers spiller mot Trondheim 18.00, Fana spiller mot Sola 18.15, Aker spiller mot Storhamar 18.30 og Byåsen spiller mot Molde 20.00.