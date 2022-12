NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 7. desember.

Demokratene sikrer flertall i Senatet

Demokraten Raphael Warnock vinner over republikaneren Herschel Walker om den siste plassen i Senatet etter omvalget i delstaten Georgia, viser prognoser fra amerikanske medier. Ved 4.30-tiden i natt norsk tid hadde Warnock fått 50,6 prosent av stemmene mens Walker hadde fått 49,4 prosent. Da var rundt 95 prosent av stemmesedlene telt opp.

Warnocks seier innebærer at Demokratene er sikret et flertall i Senatet på 51–49. Hvis Walker hadde vunnet, ville styrkeforholdet i Senatet ha blitt 50–50.

Laksearving er Norges rikeste

Laksearvingen Gustav Magnar Witzøe er igjen Norges rikeste, viser ligningstallene for 2021 fra Skatteetaten, ifølge E24. I 2021 hadde han en formue på 19,8 milliarder kroner. Witzøe er arving av laksegiganten Salmar. Også i 2019 tronet han øverst på formuetoppen, den gang med en formue på 20,9 milliarder kroner.

Glatte veier rundt i landet

Snøværet har sørget for redusert framkommelighet og noen steder helt stengte veier både i sør og i nord. På E6 mot Oslo har det snødd tett, og flere vogntog har blitt stående og sperret veien. Det var også tilfellet på fylkesvei 17 ved Helgelandsbrua i natt.

FN-sjefen: Vi behandler naturen som et toalett

Vi behandler naturen som et toalett, sa FNs generalsekretær António Guterres i sin tale under åpningsseremonien av FNs naturkonferanse COP15 i Canada.

– Med vår bunnløse appetitt for ukontrollert og ulik økonomisk vekst, har menneskeheten blitt et masseutrydningsvåpen, sa FN-sjefen. Konferansen starter for fullt i dag og varer til 19. desember. Verdens land skal forsøke å bli enige om nye målsettinger som kan bidra til vern av naturområder og dyre- og plantearter.

Får ikke innsyn i hemmeligholdt Nav-rapport

Stortingets kontrollkomité får ikke utlevert rapporten fra 2014 som slo fast at eksportforbud for trygd var ulovlig, slik de har bedt om.

At komiteen ikke får rapporten framgår av et brev som arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) hadde sendt til Stortinget i går kveld, og som VG har sett.

– Rapporten er et internt dokument for Solberg-regjeringen, skriver arbeidsministeren i brevet.

Dommer avviser Khashoggi-søksmål

Den føderale dommeren John Bates i Washington avviser det sivile søksmålet fra den drepte journalisten Jamal Khashoggis forlovede Hatice Cengiz mot Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman. Hun krevde at søksmålet måtte føres for en amerikansk domstol.

Bates sier at det sivile søksmålet inneholdt sterke argumenter om at kronprinsen sto bak drapet. Men dommeren slår fast at han ikke har makt til å avvise Biden-administrasjonens erklæring om at kronprinsen har immunitet. I forrige måned sendte USAs president Joe Bidens administrasjon inn en anmodning der det het at kronprinsens status som statsleder bør gi grunnlag for immunitet.