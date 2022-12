Laksearving er igjen Norges rikeste

Den 29 år gamle laksearvingen Gustav Magnar Witzøe troner øverst på formuetoppen for 2021, viser ligningstallene fra Skatteetaten. Foto: Gitte Paulsbo / NTB

NTB

Laksearving Gustav Magnar Witzøe troner øverst på formuetoppen for 2021. 29-åringen hadde en formue på 19,8 milliarder kroner, viser ligningstallene fra Skatteetaten.

Skattelistene for 2021 ble gjort tilgjengelige onsdag morgen. Tallene viser at Witzøe, som er arving av oppdrettsselskapet Salmar, troner øverst både på tallene som gjelder formue og inntekt. I fjor tjente 29-åringen 1,2 milliarder kroner, skriver E24.

På listen over nordmenn med høyest formue finner vi Kjell Inge Røkke (17,8 milliarder i formue) på andreplass, mens oljefond-sjef Nicolai Tangen (7,6 milliarder), Reitangruppens Odd Reitan (6,2 milliarder) og Norgesgruppens Johan Johannson (5,8 milliarder) følger på de neste plassene.

Mohn ned fra inntektstoppen

Witzøe, som tjente 1,2 milliarder i fjor, tjente mer enn Bjørn Rune Gjelsten og Odd Reitan på andre og tredje plass til sammen, skriver Finansavisen.

De tjente henholdsvis 584 og 524 millioner kroner.

Skipsreder-arving Else Helene Sundt kom på fjerdeplass med inntekt på 503,8 millioner, mens Rema-arvingene Ole Robert og Magnus ligger på plassene bak – med 503,2 og 501,1 millioner.

På inntektstoppen er den store overraskelsen Trond Mohn. Fra å toppe inntektslistene i fjor tjente han i år 238 millioner, ned fra 303 millioner. I år har falt til 24. plass på topplisten.

Sju nye

I ligningstallene dukker det også opp sju personer som aldri før har stått oppført med milliardformuer på skattelistene, skriver Dagens Næringsliv.

En av disse er Aleksander Leonard Larsen (36) som har blitt nyrik på kryptospill. I 2020 hadde han en formue på én million og en inntekt på 1,2 millioner kroner. I 2021 hadde dette økt til en formue på 1,1 milliarder kroner og en inntekt på en drøy kvart milliard.

På denne listen finner vi også aksjonær og styreleder i programvareselskapet Visma, Øystein Moan. Her er også laksegründer Helge Gåsø og Tore Ofdjell (gründer og eier i Odfjell Eiendom), i tillegg til Kristian Holth og Fredrik Holth. De to sistnevnte eier selskapet Constructio sammen med Roy Gunnar Holth)

Unntaksår

Skatteetatens tall viser at cirka 4,2 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende har betalt 637 milliarder i skatt og avgift på inntekt og formue. 393.000 selskaper har betalt til sammen 121 milliarder i skatt, mens tallet året før var 58 milliarder.

I tillegg til petroleumsselskap som har betalt 299,2 milliarder i petroleumsskatt.

– Tallene viser at skatteinngangen for 2021 var betraktelig høyere enn i koronaåret 2020, som var et unntaksår. Sammenlignet med 2019 er økningen mer moderat. Unntaket er den store økningen i petroleumsskatt, som i hovedsak skyldes høyere oljepriser og de svært høye gassprisene i andre halvdel av 2021, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.