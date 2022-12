Kontrollkomiteen får ikke innsyn i hemmeligholdt Nav-rapport

NTB

Stortingets kontrollkomité får ikke utlevert rapporten fra 2014 som slo fast at eksportforbud for trygd var ulovlig, slik de har bedt om, melder VG.

At komiteen ikke får rapporten framgår av et brev som arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) har sendt til Stortinget tirsdag kveld, og som VG har sett.

– Rapporten er et internt dokument for Solberg-regjeringen, skriver arbeidsministeren i brevet.

Kontrollkomiteen ba om innsyn i rapporten for to uker siden på initiativ fra SV.

Tidligere i november kom det fram at deler av rapporten er sladdet. Den interne trygdeutredningen i regjeringen slo fast at Norges praksis med å nekte folk å ta med seg trygd til utlandet var i strid med EØS-avtalen, men at det fantes rom for unntak.