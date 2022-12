Kontroll på brann i bygning i Drammen sentrum

NTB

Brannvesenet melder at de har kontroll på en brann i Drammen sentrum.

Klokken 22.36 sier vakthavende ved 110-sentralen, Joachim Rakvåg , til NRK at brannvesenet driver med etterslukking.

Bygningen ligger i Tordenskioldsgate 57. Tidligere tirsdag kveld skrev politiet at det ikke er meldt om personskade. De skrev også at det var et industribygg som brant, og at det ikke skal være noen som bor i bygget.

Innsatsleder Jan Erik Fevang i brannvesenet sa til Drammens Tidende at det brant i taket på bygningen, men ikke så ut til å være fare for spredning. Avisas reporter sa at det var mye røyk i området.

Beboere i nærområdet ble rådet til å lukke igjen vinduene.