Spesialenheten etterforsker politiet etter drap på informant

NTB

Bård Lanes (33) ble drept etter at politiet ba ham skaffe informasjon om en kriminell mann. Nå skal Spesialenheten etterforske saken.

Spesialenheten skal etterforske om politiet har gjort noe straffbart i tjenesten, skriver VG.

– Vi har besluttet å gjennomføre etterforskning i denne saken opp mot straffelovens bestemmelse om tjenestefeil, sier leder for saksmottaket i Spesialenheten for politisaker, Espen Krogh, til avisen.

I mars i fjor ba politiet Lanes om å skaffe dem opplysninger om en kriminell mann, og 20. april i fjor ble han drept. Mannen politiet ønsket informasjon er siktet for drapet, sammen med to andre menn, men alle nekter straffskyld.

Ifølge VG indikerer flere spor i saken at drapet kan ha vært motivert av at Lanes var informant for politiet.

Lanes hadde diagnosen lett psykisk utviklingshemming, og flere eksperter på utviklingshemmedes rettigheter har stilt seg kritisk til at politiet brukte ham som informant.