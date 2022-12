Forsinkelser og innstillinger mellom Oslo S og Nationaltheatret

NTB

Flere linjer er forsinket eller innstilt etter det har blitt oppdaget en signalfeil mellom Oslo S og Nationaltheatret tirsdag ettermiddag.

Bane Nor er i gang med å rette opp i en signalfeil som fører til både forsinkelser og innstillinger av avganger i Oslo tirsdag ettermiddag, opplyser de på deres egen nettside. De berørte linjene er Vy Regiontog Oslo S – Bergen, FLY2, Go-Ahead Regiontog Oslo S – Stavanger S, L1, L12, L13, L14 Asker – Kongsvinger, L2, L21, L22, R10 og R11.

Vy skriver at togene kjører med redusert hastighet mellom de to stasjonene og ber passasjerer regne med forsinkelser. De opplyser samtidig om at det per nå at man ikke vet hvor lenge arbeidet vil pågå.

Saken oppdateres