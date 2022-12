Brefrontene i Norge fortsetter å smelte

NTB

Norske isbreer fortsetter å smelte. Alle breene NVE har målt de siste 20 årene har trukket seg tilbake.

I løpet av 20 år har 33 av de 34 brefrontene som NVE har målt trukket seg tilbake, og trenden fortsetter, skriver NRK.

Det er Storjuvbrean i Jotunheimen som har smeltet mest med 94 meter. Tuftebreen på østsiden av Jostedalsbreen har gått tilbake med 65 meter, og Langfjordjøkelen i Vest-Finnmark har gått tilbake med 61 meter.

– Alle breene vi følger har trukket seg tilbake de siste 20 årene, sier glasiolog i NVE Hallgeir Elvehøy i en pressemelding.

Det har vært store ulikheter i snømengde på breene i Sør-Norge. På Vestlandet fikk mange av breene mer snø enn normalt, mens breene som ligger lenger øst fikk mindre.

I Nord-Norge har breene fått mer snø enn normalt, men bresmeltingen gjennom sommeren var over normalen. Derfor blir resultatet et underskudd for de fleste breene. Breene i Norge har den samme utviklingen som de aller fleste breene i verden.

– Årsaken til tilbaketrekningen er at massebalansen har vært negativ i lengre tid. De ti breene der NVE måler massebalanse har minket med opp til 30 meter i tykkelse siden år 2000, sier Elvehøy.

De siste 20 årene har 27 breer med sammenhengende målinger trukket seg tilbake med totalt 409 meter i gjennomsnitt. De 34 breene med brefrontmålinger i 2022 utgjør nærmere 15 prosent av Norges breareal.