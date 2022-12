Fetteren til Birgitte Tengs vurderer å trekke seg som vitne

NTB

Fetteren til Birgitte Tengs skal etter planen vitne i rettssaken neste onsdag. Nå vurderer han å trekke seg.

– Han har ikke tatt endelig stilling til om han vil stille – det spørs hva de vil, sier Arvid Sjødin til Dagbladet.

Han er advokaten til fetteren til Birgitte Tengs, som i 1997 ble dømt for drapet på sin kusine i tingretten, etter at han etter mange timer i avhør tilsto drapet. Fetteren trakk senere tilståelsen, og ble frikjent i lagmannsretten i 1998.

Fetteren skal etter planen vitne neste onsdag i rettssaken i Haugaland og Sunnhordland tingrett mot mannen som nå er tiltalt for drapet på Tengs i 1995.

– Han er ikke interessert å sitte som en bukk og ta imot anklager

Sjødin reagerer på at den tiltaltes forsvarere Stian Kristensen og Stian Bråstein gjentatte ganger har brakt opp fetteren under den nye rettssaken, selv om forsvarerne også har understreket at fetteren er ute av saken.

– Han er ikke interessert å sitte som en bukk og ta imot anklager. Men han må se hva som dukker opp, sier Sjødin.

Det er den tiltaltes forsvarere som har stevnet fetteren.

– Vi forholder oss til opplysningene vi har fått om at han ønsker å møte. Hvis det nå er sånn at det ikke skjer likevel, så får vi håndtere det når den anmodningen kommer, sier Stian Kristensen.