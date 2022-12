Store prisforskjeller på drivstoff gjennom uka

NTB

Prisøkninger på bensin og diesel skjer alle ukedager, men har det siste året skjedd oftest tirsdager og fredager, ifølge Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynets kartlegging tar for seg prismønsteret for drivstoff fra oktober i fjor til september i år. Der kommer det fram at prisen på bensin og diesel er aller lavest tirsdag og fredag morgen.

– Vi har det siste året sett rekordhøye drivstoffpriser. Det er kan imidlertid være mye penger å spare dersom man følger prisbildet lokalt, sier nestleder ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet, Marita Skjæveland.

Som regel går det tre dager mellom prisøkninger, noen ganger to eller fire. Ifølge Skjæveland er prisene aller lavest rett før drivstoffaktørene setter opp prisen.

Norske drivstoffpriser styres blant annet av oljeprisen og internasjonale forhold. Prisløftene skjer over hele landet same dag, men ikke på alle stasjoner på samme tidspunkt.