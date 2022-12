Vedum om krisemålingene: Vet ikke om bunnen er nådd

NTB

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ikke si om partiet hans har nådd bunnen på meningsmålingene. Han tror mange nå er bekymret for økonomien.

– Jeg har vært med på opp- og nedturer før som partileder og opplevd hele skalaen tidligere. Poenget nå er å gjøre jobben som trengs for folk, jeg er ikke en valganalytiker, sier Vedum til VG.

Det har sett dårlig ut på meningsmålingene for partiet hans den siste tiden. Mandag landet Sp på 5,1 prosent i en måling for TV 2. Partiet fikk 13,5 prosent av stemmene ved valget i fjor høst, men siden den gang har Norge blitt rammet av inflasjon, renteøkning og høye strømpriser.

– Jeg tror mange kjenner en uro rundt økonomien sin og en usikkerhet for alt det som skjer her hjemme og rundt oss. De er bekymret for hverdagsøkonomien sin, noe jeg tar på det største alvor, sier partilederen og finansministeren.